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firari fetö'cüleri saklayan abilere operasyon

FİRARİ FETÖ'CÜLERİ SAKLAYAN ABİLERE OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari olan örgüt mensuplarının saklandıkları ve Gaybubet olarak adlandırılan örgüt evlerini temin eden ‘abilere' operasyon başlatıldı. Örgütün mahrem hizmetler sınıfında görev yapan 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 12:43
Puan Ver : Firari Fetö'cüleri Saklayan Abilere Operasyon(9/10)6


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir operasyon gerçekleştirildi.



GAYBUBET EVLERİ



FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde örgütün tepe yönetim kadrosu ile irtibatı sağlayan Molla yapılanması, mahrem hizmetler diye tabir edilen asker, polis, MİT ve diğer kamu kurumlarına 'abilik' yapan hedefler ve firari olan örgüt mensuplarının saklandıkları Gaybubet Evleri denilen adresler konusunda önemli bilgilere ulaşıldı.



92 ŞÜPHELİ HAKKINDA OPERASYON BAŞLADI



Soruşturma kapsamında operasyon talimatı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 92 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Hedeflerin 62'sinin İstanbul'da bulunduğu öğrenildi. Terör polisi yakalama, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



 



kaynak:sabah








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