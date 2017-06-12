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firari fetö'cüler havalimanında gözaltına alındı

FİRARİ FETÖ'CÜLER HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi havaalanında gözaltına alındı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 15:27
Puan Ver : Firari Fetö'cüler Havalimanında Gözaltına Alındı(9/10)6


Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 zanlı, Hollanda'dan ülkeye dönüşte Konya Havaalanı'nda yakalandı.



ÖRGÜTE FİNANS SAĞLIYORLARDI



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan iş adamları Halil İbrahim A. (48) ve Sami Ç'nin (48), 17 Temmuz 2016'da yurt dışına kaçtıkları belirlendi.



KONYA'YA DÖNECEKLERİ TESPİT EDİLDİ



Ekipler, Hollanda'dan Türkiye'ye dönme kararı alan zanlıların Amsterdam-Konya seferini yapan uçağa bilet aldıklarını tespit etti.



 



kaynak:sabah








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