Kayseri polisi tarafından bir eve yapılan operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 1. sınıf emniyet müdürü tuvalet kapısının arkasında saklanırken yakalandı.

Firari FETÖ'cü, evine yapılan operasyonda tuvalet kapısının arkasına saklanırken yakalandı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevliyken ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Turgut Ö.'nün Kayseri'de bulunduğu istihbaratını alan Kayseri polisi çalışma başlattı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS EVE OPERASYON YAPTI

Mehmet Turgut Ö.'nün Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir dairede saklandığı, kesinlikle dışarı çıkmadığı, daireye gelip gidenleri ise güvenlik kameralarından kontrol ettiği şeklinde bir ihbar alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari Mehmet Turgut Ö'nün evi kiraladığını ve MERNİS kaydını yaptırmadığını belirledi.

TUVALET KAPISININ ARKASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet Turgut Ö.'yü tuvalet kapısının arkasına saklanırken kıskıvrak yakaladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Turgut Ö., emniyete götürüldü.

Kaynak: haberinburada