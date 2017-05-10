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firari fetö'cü kimlik kontrolünde yakalandı

FİRARİ FETÖ'CÜ KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI

Edirne'de yolcu otobüsünde yapılan kimlik aramasında FETÖ üyesi A.A.B yetkililer tarafından yakalandı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 17:09
Puan Ver : Firari Fetö'cü Kimlik Kontrolünde Yakalandı(7/10)5


Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkeze bağlı Köşen Köyü Tem Gişelerinde icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi sırasında, yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında UYAP arama kaydı bulunan A.A.B. yakalandı.



F TİPİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ



Edirne Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüpheli A.A.B. SEGBİS sistemi ile alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi



 



kaynak:sabah








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