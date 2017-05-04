FİRARİ FETÖ'CÜ BİLİCİ, TÜRKİYE'Yİ BOŞ KOLTUKLARA ŞİKAYET ETTİ
Kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, firarda olduğu ABD'de verdiği iki konferansta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ederek 15 Temmuz darbe girişimini “masum” göstermeye çalıştı. Ancak salonun boş olması dikkat çekti.
Yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ABDülhamit Bilici, ABD'nin Ohio eyaletinin Dayton kentindeki Sinclair Yüksekokulu ve James M. Cox İnovasyon Merkezi'nde “Basın Özgürlüğü ve Demokrasi” konulu iki konferans düzenledi. Sinclair Yüksekokulu'nda Wright Eyalet Üniversitesi ve "Dayton Daily News" gazetesi işbirliğiyle düzenlenen programa yaklaşık 15 öğrenci katıldı. Salona iki korumayla gelen Bilici, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı boş koltuklara şikayet etmek zorunda kaldı.
kaynak:milliyet
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