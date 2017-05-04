Kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, firarda olduğu ABD'de verdiği iki konferansta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ederek 15 Temmuz darbe girişimini “masum” göstermeye çalıştı. Ancak salonun boş olması dikkat çekti.