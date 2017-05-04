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firari fetö'cü bilici, türkiye'yi boş koltuklara şikayet etti

FİRARİ FETÖ'CÜ BİLİCİ, TÜRKİYE'Yİ BOŞ KOLTUKLARA ŞİKAYET ETTİ

Kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, firarda olduğu ABD'de verdiği iki konferansta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ederek 15 Temmuz darbe girişimini “masum” göstermeye çalıştı. Ancak salonun boş olması dikkat çekti.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 16:54
Puan Ver : Firari Fetö'cü Bilici, Türkiye'yi Boş Koltuklara Şikayet Etti(10/10)12


Yürütülen Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kapatılan Zaman gazetesinin eski genel  yayın yönetmeni ABDülhamit Bilici, ABD'nin Ohio eyaletinin Dayton  kentindeki Sinclair Yüksekokulu ve James M. Cox İnovasyon Merkezi'nde “Basın  Özgürlüğü ve Demokrasi” konulu iki konferans düzenledi. Sinclair Yüksekokulu'nda Wright Eyalet Üniversitesi ve "Dayton Daily  News" gazetesi işbirliğiyle düzenlenen programa yaklaşık 15 öğrenci katıldı.  Salona iki korumayla gelen Bilici, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  boş koltuklara şikayet etmek zorunda kaldı.



 



kaynak:milliyet








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