15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün Almanya'ya sığındığı öğrenildi.

İSMİ RESMİ KAYITLARDA GEÇMİYOR

Alman yetkililerin diğer sığınmacıların aksine özel muamele uyguladığı Öksüz'ün isminin resmi kayıtlarda geçirilmediği ve gizlendiği belirtiliyor. Öksüz'ün darbeden 6 gün sonra ABD konsolosluğuyla irtibatı tespit edilmişti.

Yeni Şafak'tan Yasemin Asan'ın haberine göre: 15 Temmuz darbe girişiminin sevk ve idare edildiği Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin açılan dava kapsamında 486 sanığın yargılanması yapılırken, davanın sanıkları arasında yer alan 1 yılı aşkın süredir oluşturulan özel ekip tarafından izi sürülen firari Adil Öksüz'e ilişkin kritik bir bilgiye ulaşıldı. Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Öksüz, 16 Temmuz sabahı Akıncı'ya yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Fethiye merası içerisindeki patikada jandarma tarafından yakalandı. Saat 11.00 sularında yakalanan ve elinde siyah valiz bulunan Öksüz, "tarla bakmaya geldim" yalanını ilk burada dile getirdi. Mahrem imam olduğu anlaşıldıktan sonra diğer sivil imamların aksine Ankara Emniyeti'ne götürülmeyip Sincan Adliyesi'ne götürülen Öksüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇİCİ OTURUM İSTEDİ

Tutulduğu karakolda Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca ile görüşen Öksüz'ün dosyası soruşturma makamlarından gizlendiği, el koyulması gereken GPS cihazı ve telefonunun iade edildiği anlaşıldı. Beraberindeki 100 darbe girişimi şüphelisinden 99'u tutuklanırken adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Öksüz, 18 Temmuz'da elini kolunu sallayarak uçakla Ankara'dan İstanbul'a gitti. Buradan da Sakarya'ya geçtiği anlaşılan Öksüz, hala yakalanamadı. Öksüz'ün resmi yollardan yurt dışına çıktığına ilişkin bir kayıt yok. Ancak yeni ulaşılan bilgiye göre Öksüz'ün Almanya'da olduğu öğrenildi. Daha önce Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, Emniyet İstihbarat ile Terör Daire Başkanlıkları ile MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen belgede, iki ayrı kişinin Öksüz'ü, Frankfurt'ta ve Ulm'da gördüğü belirtiliyordu. Edinilen bilgiye göre, Öksüz, Almanya'da geçici oturum talebinde bulundu. Öksüz'ün bu talebini Baden-Württemberg eyaletinde yaptığı belirtildi.

ABD KONSOLOSLUĞUYLA TEMASA GEÇMİŞTİ

Geçici oturum talebi yabancılar polisi tarafından kabul edilen Öksüz'e özel muamele uygulandığı ortaya çıktı. Normalde geçici sığınma talebinde bulunanların isimleri sistemde yer alıyor. Öksüz'ün ismine ise resmi kayıtlarda rastlanılmadığı belirtildi.

Öksüz'ün darbeden 6 gün sonra ABD konsolosluğuyla irtibatı tespit edilmişti. FETÖ'cülere sahip çıkan Almanya'nın darbe girişiminin başındaki Öksüz'ü sığınma talebinin kabul edilmesini gerekçelendiremeyeceği için böyle bir yönteme başvurduğu kaydediliyor. Öte yandan, Öksüz'ün işlemleri tamamladıktan sonra da Hannover'a gittiği öğrenildi. 

KALKIŞMADAN ÖNCE EŞİ VE ÇOCUKLARINI ABD'YE GÖNDERDİ

Öksüz'ün darbe girişiminden 15 gün önce 30 Haziran 2016'da eşi Aynur Öksüz ve 3 çocuğunu ABD'ye gönderdiği belirlenmişti.

FETÖ'NÜN KARA KUTUSU

Darbe girişimi sonrasında sırra kadem basan FETÖ'nün kara kutusu Öksüz, birçok general ve subayın katılımıyla Ankara'da darbe toplantıları yaptı. Kimlerin hangi faaliyeti yapacağının belirlendiği bu toplantılarda, darbe girişiminin son şekli verildi. Öksüz, son olarak da 11 Temmuz 2016'da ABD'ye giderek baş terörist Fetullah Gülen'in onayını aldı. 13 Temmuz günü de Türkiye'ye dönen Öksüz, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu ve Ankara'yı bombalayan F-16 savaş uçaklarının havalandığı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaydı. Öksüz'ün, FETÖ mensubu teröristlere, Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve "darbe fetvası" verdiği belirtiliyor.

GAZİNODAN YÖNETTİ

Akıncı Üssü'nü görüntüleyen kameraların 19 Haziran'dan itibaren karartılması üzerine Adil Öksüz'ün kameralara hiç takılmadığı belirlendi. Öksüz'ün karargah olarak kullanılan 143'üncü filonun arkasında yer alan ve gazino olarak nitelendirilen brifing salonundan darbe girişimini yönetti. Diğer sivil imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un aksine Öksüz'ün kameraların olduğu Filo'nun koridoruna ise hiç gelmedi.

Kaynak: haberinburada