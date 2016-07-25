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firari darbeci hainler böyle yakalandı

FİRARİ DARBECİ HAİNLER BÖYLE YAKALANDI

Akıncı Hava Üssü'nde uçuş için sıra bekleyen ancak darbenin başarısız olmasıyla üsten kaçan pilotların fotoğraflarına ulaştı.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 09:40
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İddialara göre darbenin başarısız olmasıyla sabah saatlerinde Eskişehir'den havalanan F-4 uçaklarının Akıncı Üssü'nü bombaladığı sıralarda darbeci pilot ve uçuş personelinin üsten kaçtıkları tespit edildi. Ankara'nın Kazan ilçesinde üs yakınlarındaki ağaçlık alanda saklanan askeri personele Özel Harekat polisleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sonucu üçü pilot on kişi ağaçlık alanda kıskıvrak yakalandı. Çatışma sonrası yakalanan pilotlar ve diğer havacılar elleri arkadan kelepçelenerek yol kenarına yatırıldı.








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