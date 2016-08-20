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firari akın ipek'in fetö elebaşı gülen'le kasedi ortaya çıktı

FİRARİ AKIN İPEK'İN FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'LE KASEDİ ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün firari finansörü Akın İpek'in teröristbaşı Fetullah Gülen'in dizinin dibindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 11:35
Puan Ver : Firari Akın İpek'in Fetö Elebaşı Gülen'le Kasedi Ortaya Çıktı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansörü Akın İpek'in Fetullah Gülen'le görüntüleri ortaya çıktı. Sürekli olarak FETÖ ile bağını inkar eden Akın İpek'in görüntülerini milli hacker grubu Ayyıldız Tim Twitter'da yayınladı. Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine giden Akın İpek'in yaptıkları projeleri teröristbaşı Gülen'e göstererek talimatlar aldığı görülüyor.








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