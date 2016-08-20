FİRARİ AKIN İPEK'İN FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'LE KASEDİ ORTAYA ÇIKTI
FETÖ'nün firari finansörü Akın İpek'in teröristbaşı Fetullah Gülen'in dizinin dibindeki görüntüleri ortaya çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansörü Akın İpek'in Fetullah Gülen'le görüntüleri ortaya çıktı. Sürekli olarak FETÖ ile bağını inkar eden Akın İpek'in görüntülerini milli hacker grubu Ayyıldız Tim Twitter'da yayınladı. Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine giden Akın İpek'in yaptıkları projeleri teröristbaşı Gülen'e göstererek talimatlar aldığı görülüyor.
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