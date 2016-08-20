

Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansörü Akın İpek'in Fetullah Gülen'le görüntüleri ortaya çıktı. Sürekli olarak FETÖ ile bağını inkar eden Akın İpek'in görüntülerini milli hacker grubu Ayyıldız Tim Twitter'da yayınladı. Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine giden Akın İpek'in yaptıkları projeleri teröristbaşı Gülen'e göstererek talimatlar aldığı görülüyor.