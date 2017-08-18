FİNLANDİYA'DA BIÇAKLI SALDIRGAN 7 KİŞİYİ YARALADI, ÜLKE KIRMIZI ALARMA GEÇTİ
Finlandiya'nın Turku kentinde bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, polis, kentte birçok kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Dün İspanya'nın Barcelona kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği terör saldırısının ardından, Finlandiya'da yaşanan saldırı akıllara, terör ihtimalini getirdi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis, birçok kişiyi bıçakladığı bildirilen zanlıyı bacağından vurdu. Zanlının gözaltına alındığı açıklandı. Yetkililer halka kent merkezinden uzak durmaları çağrısı yaptı.
POLİS TWİTTER'DAN UYARDI
Finlandiya polisi yerel saatle 16:40'ta attığı tweette, "Turku'nun merkezinde birçok kişi bıçaklandı. Halkın kent merkezinden uzak durması gerekli" dedi. Olay yerinden paylaşılan bir fotoğrafta yerde üzeri örtülü bir kişi görülüyor.
BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Finlandiya'da yayımlanan Turun Sanomat gazetesi de saldırıda bir kişinin öldüğünü yazdı. Ancak bu haber henüz diğer kaynaklarca doğrulanmadı.
Kaynak: haberinburada
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