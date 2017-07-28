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Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü

FİNLANDİYA'DA 50 YAŞINDAKİ SALDIRGAN ARACIYLA KALABALIĞIN İÇİNE DALDI: 1 ÖLÜ

Kuzey Avrupa'nın sakin ülkelerinden olan Finlandiya'da 50 yaşındaki saldırgan, aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 1 vatandaş öldü, çok sayıda vatandaş yaralandı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü(9/10)5

Avrupa'nın en huzurlu ülkelerinden biri olarak gösterilen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, 50 yaşında olduğu belirlenen saldırgan, aracının direksiyonunu bir anda kırarak kalabalığın içerisine daldı. Olay anında 1 vatandaş ölürken çevrede bulunan vatandaşlar ise yaralandı. Polis terör eylemi olup olmadığını araştırıyor.

İNSANLAR KORKU VE PANİK İÇERİSİNDE KAÇIŞTI

Korku ve panik içerisinde etrafta kaçışmaya başlayan vatandaşlar, kendilerine güvenli yerler bulanarak saklandılar.

DURUMU AĞIR YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TERÖR EYLEMİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Polis, 50 yaşındaki saldırganın şehir merkezinde tutuklandığını bildirdi. Terör eylemi olup olmadığı araştırılıyor

YETKİLİLER BÖLGEYİ GÜVENLİK KORDONUYLA ÇEVİRDİ

Öte yandan yetkililer, bölgeyi güvenlik kordonuyla çevreledi. Şehir merkezine giden yolda trafik oluşurken, ikinci bir olay olmasına karşı önlem alındı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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