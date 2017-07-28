FİNLANDİYA'DA 50 YAŞINDAKİ SALDIRGAN ARACIYLA KALABALIĞIN İÇİNE DALDI: 1 ÖLÜ
Kuzey Avrupa'nın sakin ülkelerinden olan Finlandiya'da 50 yaşındaki saldırgan, aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 1 vatandaş öldü, çok sayıda vatandaş yaralandı.
Avrupa'nın en huzurlu ülkelerinden biri olarak gösterilen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, 50 yaşında olduğu belirlenen saldırgan, aracının direksiyonunu bir anda kırarak kalabalığın içerisine daldı. Olay anında 1 vatandaş ölürken çevrede bulunan vatandaşlar ise yaralandı. Polis terör eylemi olup olmadığını araştırıyor.
İNSANLAR KORKU VE PANİK İÇERİSİNDE KAÇIŞTI
Korku ve panik içerisinde etrafta kaçışmaya başlayan vatandaşlar, kendilerine güvenli yerler bulanarak saklandılar.
DURUMU AĞIR YARALILAR VAR
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TERÖR EYLEMİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Polis, 50 yaşındaki saldırganın şehir merkezinde tutuklandığını bildirdi. Terör eylemi olup olmadığı araştırılıyor
YETKİLİLER BÖLGEYİ GÜVENLİK KORDONUYLA ÇEVİRDİ
Öte yandan yetkililer, bölgeyi güvenlik kordonuyla çevreledi. Şehir merkezine giden yolda trafik oluşurken, ikinci bir olay olmasına karşı önlem alındı
Kaynak: haberinburada
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