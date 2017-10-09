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Finlandiya-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

FİNLANDİYA-TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaçıran A Milli Futbol Takımımız, saat 21.45'te Finlandiya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Tarih : 09 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Finlandiya-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(3/10)3

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 10. ve son maçında bu akşam Finlandiya ile karşılaşacak.

Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11'ler:

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan, Ömer, Çağlar, İsmail, Okay, Selçuk (K), Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk

FİNLANDİYA: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Lod, Hetemaj, Pukki, Sparv, Vaisanen, Pirinen, Lam, Pohjanpalo

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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