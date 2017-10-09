FİNLANDİYA-TÜRKİYE MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaçıran A Milli Futbol Takımımız, saat 21.45'te Finlandiya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 10. ve son maçında bu akşam Finlandiya ile karşılaşacak.
Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İlk 11'ler:
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan, Ömer, Çağlar, İsmail, Okay, Selçuk (K), Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk
FİNLANDİYA: Hradecky, Arajuuri, Moisander, Lod, Hetemaj, Pukki, Sparv, Vaisanen, Pirinen, Lam, Pohjanpalo
Kaynak: haberinburada
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