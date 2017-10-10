A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

"HAZIRLANMAK İÇİN AZ ZAMANIMIZ OLDU"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lucescu, "Şu an genel bir değerlendirme yerine son iki maçı değerlendireyim. Maçlara hazırlanmak için az bir vaktimiz oldu. Hırvatistan ve Finlandiya ikinci maçlarımız oldu ve her zaman daha iyi olduk. Ukrayna ve Finlandiya maçlarında adapte olmamızın zaman aldığını gördük." dedi.

"TECRÜBELİ OYUNCULARA GÜVENİM VAR"

Takıma aldığı tecrübeli futbolcularla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Tecrübeli oyunculara yeniden şans verdim. Onlara güvenim var. Hırvatistan maçında güzel şeyler gösterdiler. Ama İzlanda maçında yediğimiz ilk golden sonra disiplinimizi kaybettik." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Oyuncuların performansından dolayı memnun olduğunu belirten Lucescu, şu ifadelere yer verdi:

'Oyuncularımızın gösterdiği performanstan memnumum. Selçuk adına çok mutluyum. Kendisi daha iyisini hak ediyor. Milli Takım oyuncularının hepsinin olduğu gibi kulübünde daha fazla şans bulması gerektiğini düşünüyorum.

"KENARDA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"

İzlanda maçında cezalı olmasıyla ilgili de yorum yapan Lucescu, "Benim cezalı olmamla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Bir şef olmadan orkestranın çalması gibiydi. Kenarda olsaydım ilk golü sanırım yemezdik. Gerekli şeyleri söylerdim. O ana kadar iyi oynamıştık. Hırvatistan maçındaki gibi taktiksel disipline sadık kalabilseydik farklı olabilirdi. yazık oldu ama bizim için büyük bir ders oldu." şeklinde görüş verdi.

"AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAKLARINI BİLİYORDUM"

Finalde İngiltere'yi devirerek Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı da tebrik eden Lucescu, "Ampute Milli Takımı ile bir ay boyunca Riva'da beraber yaşadık. Hepsini yakından tanıyorum. Karakterlerini biliyorum. Avrupa şampiyonu olacaklarını biliyordum. Tebrik ederim. Güzel bir örnek oldular." dedi.

"OYUNCULAR DEĞİL, BEN HATALIYIM"

Mircea Lucescu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Kendi kulüplerinde oynamaya başlamaları lazım. Bu seviyede oynamak için fizik güçlerini yeniden kazanmaları lazım.

Şu an rakiplerimizden daha az koşan bir takımız. Bu benim yarattığım bir şey değil.

Bu oyuncuları kulüplerin hazırlaması gerekiyor. Ama oyuncularımın davranışlarından memnunum. Ama üst tura çıkmak konusunda oyuncularım değil ben hatalıyım.

Kaynak: haberinburada