Oyuncu Büşra Develi, 'Fi' dizisindeki ateşli sahneleri ile ilgili çok utandığını ifade ederek "Ekip çok kalabalıktı, çok terledim ve kızardım" dedi.



Fi' dizisinde ateşli sahneleriyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Büşra Develi, sahnelerle ilgili "Ekip çok kalabalık olduğu için terledim ve kızardım" diyerek utandığını itiraf etti.







"O SAHNELERDE ÇOK TERLEDİM"







'Fi' dizisiyle büyük beğeni toplayan Büşra Develi çok eleştirilen ateşli sahneleri hakkında konuştu. Dizinin Bilge'si Develi, "Sevişme sahneleri çok normal biz hayattan kesitler sunuyoruz, kavga, gürültü, ihtiras hayatta olduğu kadar sevişmede hayatın içinde var" dedi. Sevişme sahnelerini çekerken utandığını ifade eden Büşra Develi: O sahneler kalabalık bir ekiple çekiliyor bu yüzden çok terledim ve çok kızardım.







kaynak:gazetevatan