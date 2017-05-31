'Fİ'NİN BİLGE'Sİ ATEŞLİ SAHNELERİYLE İLGİLİ KONUŞTU
Oyuncu Büşra Develi, 'Fi' dizisindeki ateşli sahneleri ile ilgili çok utandığını ifade ederek "Ekip çok kalabalıktı, çok terledim ve kızardım" dedi.
Fi' dizisinde ateşli sahneleriyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Büşra Develi, sahnelerle ilgili "Ekip çok kalabalık olduğu için terledim ve kızardım" diyerek utandığını itiraf etti.
"O SAHNELERDE ÇOK TERLEDİM"
'Fi' dizisiyle büyük beğeni toplayan Büşra Develi çok eleştirilen ateşli sahneleri hakkında konuştu. Dizinin Bilge'si Develi, "Sevişme sahneleri çok normal biz hayattan kesitler sunuyoruz, kavga, gürültü, ihtiras hayatta olduğu kadar sevişmede hayatın içinde var" dedi. Sevişme sahnelerini çekerken utandığını ifade eden Büşra Develi: O sahneler kalabalık bir ekiple çekiliyor bu yüzden çok terledim ve çok kızardım.
kaynak:gazetevatan
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
- Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar