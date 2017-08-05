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Fi'nin Başrol Oyuncusu Serenay Sarıkaya, 4 Bölüm Sonra Diziye Veda Edecek

Fİ'NİN BAŞROL OYUNCUSU SERENAY SARIKAYA, 4 BÖLÜM SONRA DİZİYE VEDA EDECEK

Türkiye'de bu zor olur denilen gerçekleşti. Fi'nin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın yeni sezonda 4 bölüm oynayıp diziye veda edecek.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Fi'nin Başrol Oyuncusu Serenay Sarıkaya, 4 Bölüm Sonra Diziye Veda Edecek(10/10)6

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı 'Fi' dizisi 1 Temmuz'da sezon finali yapmıştı. İzleyici yeni sezon için sabırsızlanırken, kötü haber Serenay Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya'nın diziye veda edeceği iddia edildi.

SERENAY 4 BÖLÜM SONRA YOK

Posta'da yer alan habere göre; Serenay sadece 4 bölümde yer alacak. Güzel oyuncunun diziye nasıl veda edeceği de şimdiden belli. Bu arada başrol oyuncularından Ozan Güven yeni bölümlerin eylülün ilk haftası yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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