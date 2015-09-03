

Fındık hasadında sona yaklaşıldı. Üreticiler, geçen yıl 22 liraya kadar yükselen fındığı bu yıl tüccara 11 liradan satıyor.







Hem üretici hem de ihracatçı fındık fiyatının düşüklüğünden şikayetçi. Tarlada 11 liradan satılan fındık ise raflarda kavrulmuş haliyle kilosu 90 liraya kadar çıkıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Fındık İhracatçıları Birliği'nin Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde açtığı ihracat sezonunda en çok konuşulan konu yine fiyat ve tekelleşme oldu.