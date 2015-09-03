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Fındık Tarlada 11 lira raflarda 90 lira !

FINDIK TARLADA 11 LİRA RAFLARDA 90 LİRA !

Fındık hasadında sona yaklaşıldı. Üreticiler, geçen yıl 22 liraya kadar yükselen fındığı bu yıl tüccara 11 liradan satıyor.

Tarih : 03 Eylül 2015, 13:20
Puan Ver : Fındık Tarlada 11 Lira Raflarda 90 Lira !(8/10)9


Fındık hasadında sona yaklaşıldı. Üreticiler, geçen yıl 22 liraya kadar yükselen fındığı bu yıl tüccara 11 liradan satıyor.



Hem üretici hem de ihracatçı fındık fiyatının düşüklüğünden şikayetçi. Tarlada 11 liradan satılan fındık ise raflarda kavrulmuş haliyle kilosu 90 liraya kadar çıkıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Fındık İhracatçıları Birliği'nin Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde açtığı ihracat sezonunda en çok konuşulan konu yine fiyat ve tekelleşme oldu.








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