

Giresun'da geçen yıl yaşanan don nedeniyle fındıkta rekolte düşüklüğüne bağlı olarak artan fiyatlar, tatlı sektöründe fındık kullanımının düşmesine yol açtı.







Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl mart ayında yaşanan zirai don nedeniyle rekoltede yaşanan kayıp sonucu 2014 ürünü fındık fiyatının serbest piyasada 22 liraya kadar ulaştığını söyledi.















İç piyasada kavrulmuş fındık fiyatının da az olan rekolteden etkilenerek, yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini dile getiren Yanıkoğlu, "Geçen yıl mart ayında kabuklu fındık fiyatı 6,5 lira, kavrulmuş fındık fiyatı ise 30-35 lira arasındaydı. Zirai don nedeniyle 2014 ürünü fındık rekoltesinde çok ciddi kayıp yaşanınca fiyatlar hızla arttı. Geçtiğimiz aylarda kabuklu fındığın serbest piyasada fiyatı 22 lirayı gördü. Şu anda kavrulmuş fındığın fiyatı ise 80 liraya dayandı" diye konuştu.















Ramazanlarda tatlı üretimine bağlı olarak genellikle fındık tüketim miktarında artış yaşandığını, bu yıl ise yüksek fiyatın tatlı sektörünü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Yanıkoğlu, şunları söyledi:















"Ramazan ayı iç piyasada fındık tüketiminin artmasında önemli bir etken ancak bu yıl yüksek fiyattan sektör de olumsuz etkilendi. 80 liraya yaklaşan iç fındık fiyatı tatlı sektörünü de vurdu. Yüksek fiyat nedeniyle tatlı imalatçıları daha uygun olan ürünlere yöneldi. Yüksek fiyat nedeniyle tatlı sektöründe fındık kullanımı önceki yıllara göre düşüş gösterdi."















"Fındık fiyatındaki artış, tatlı fiyatlarına da yansıdı"















Giresun Fırıncılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hami Demir de sektörün yüksek fındık fiyatından olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.















Demir, vatandaşların fındıklı ürünler dışındaki tulumba başta olmak üzere çeşitli tatlıları daha çok tercih ettiklerini, fındıklı tatlıların fiyatını yüksek bulan vatandaşların daha uygun olan diğer ürünlere yöneldiğini dile getirdi.