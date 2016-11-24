

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan HASAN Yiğit ve Sami İsen isimli iki üretici, fındıkta yaşanan fiyat düşüşlerine dikkat çekmek amacıyla bir Video hazırladı. Düşen fındık fiyatlarına dikkat çekmek isteyen üreticiler, fındık için sala okuyup cenaze namazı kıldılar.



İki arkadaş hazırladıkları videoda ilk olarak fındığın öldüğünü duyurdu. Bunun üzerine salası okunan fındık için cenaze namazı kılındı. Bir çuval fındığı tabut içine koyarak ilçe merkezine bağlı Odayanı Camii avlusuna getiren üreticiler, burada fındık için cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından içinde fındık çuvalı olan tabut omuzlara alınarak mezarlığa götürülüp, dualarla gömüldü.



Toprağa gömülen fındık çuvalının mezar tahtasına ise "Adı: Fındık, topraktan doğma, bahçeden olma" yazıldı.



İki arkadaşın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni ve yorum aldı. Videoyu hazırlayan Hasan Yiğit ve Sami İsen, düşen fındık fiyatlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir video hazırladıklarını, fiyatların artmasını istediklerini belirttiler











kaynak:milliyet