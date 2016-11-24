Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

fındığın salasını okuyup namazını kıldılar

FINDIĞIN SALASINI OKUYUP NAMAZINI KILDILAR

Ordulu üreticiler, fındık fiyatının düşük olmasına dikkat çekmek amacıyla sala okuyup cenaze namazı kılarak, bir çuval fındığı toprağa gömdü.

Tarih : 24 Kasım 2016, 15:07
Puan Ver : Fındığın Salasını Okuyup Namazını Kıldılar(6.6/10)5


Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan HASAN Yiğit ve Sami İsen isimli iki üretici, fındıkta yaşanan fiyat düşüşlerine dikkat çekmek amacıyla bir Video hazırladı. Düşen fındık fiyatlarına dikkat çekmek isteyen üreticiler, fındık için sala okuyup cenaze namazı kıldılar.



İki arkadaş hazırladıkları videoda ilk olarak fındığın öldüğünü duyurdu. Bunun üzerine salası okunan fındık için cenaze namazı kılındı. Bir çuval fındığı tabut içine koyarak ilçe merkezine bağlı Odayanı Camii avlusuna getiren üreticiler, burada fındık için cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından içinde fındık çuvalı olan tabut omuzlara alınarak mezarlığa götürülüp, dualarla gömüldü.



Toprağa gömülen fındık çuvalının mezar tahtasına ise "Adı: Fındık, topraktan doğma, bahçeden olma" yazıldı.

İki arkadaşın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni ve yorum aldı. Videoyu hazırlayan Hasan Yiğit ve Sami İsen, düşen fındık fiyatlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir video hazırladıklarını, fiyatların artmasını istediklerini belirttiler



 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Fındığın  Salasını  Okuyup  Namazını  Kıldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER