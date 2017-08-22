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Fındığın fiyatı belli oldu

FINDIĞIN FİYATI BELLİ OLDU

Ordu serbest piyasada, 2017 ürünü fındığın kilogramı, yeni sezonda 8,50 liradan satılmaya başlandı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Fındığın Fiyatı Belli Oldu(6/10)2

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu serbest piyasasında fındığın kilogramının 8,50 liradan sezonu açtığını belirtti.

"FİYATLAR ÜRETİCİYİ ÜZDÜ"

Ordu Ticaret Borsası tarafından duyurulan fiyatın üreticileri üzdüğünü ifade eden Soydan, "Açıklanan bu fiyatla üreticilerimize maalesef haksızlık yapılmaktadır. Fındığın üretim maliyetinde fiyat açıklanması açıkçası kabul edilemez." dedi.

Soydan, serbest piyasa şartlarının üreticilere fayda sağlamadığını bir kez daha görmüş olduklarını kaydederek, "Üreticilerimizin TMO'yu tercih etmeleri durumunda açıklanan bu fiyatın artacağına inanıyoruz. Üreticilerimize çağrımız lütfen fındıklarını TMO'ya versinler. TMO'ya satış yapmak istemeyen üreticilerimiz ise mümkün olduğunca ürünlerini kendi depolarında bekletsin." diye konuştu.

"ÜRETİCİLERİN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Soydan, TMO'nun üreticilere randevu vermeye başladığını dile getirerek, ofisin Ordu'da 6 Eylül'den itibaren fındık alımı gerçekleştireceğini söyledi.

Ofisin Giresun kalite fındık için 10,5 lira, levant kalite fındık için 10 liradan alım yapacağını anımsatan Soydan, randıman farkıyla bu rakamın daha da yükseldiğini, dolayısıyla piyasa şartlarından daha da iyi olduğunu vurguladı.

Soydan, serbest piyasada fındık satan üreticilerden emanete fındık bırakmamalarını isteyerek, emanete bırakılan fındığın, fiyatların daha da düşmesine neden olacağını savundu.

Gerek serbest piyasa koşullarını gerekse de TMO'nun yapacağı alımları yakından takip edeceklerini belirten Soydan, üreticilerin hakkını sonuna kadar savunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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