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finansal hizmetler güven endeksi azaldı

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 9,9 puan azalarak 167,4 seviyesine indi

Tarih : 23 Eylül 2016, 15:59
Puan Ver : Finansal Hizmetler Güven Endeksi Azaldı(0/10)


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.



Buna göre, FHGE bu yılın eylül ayında bir önceki aya kıyasla 9,9 puan azalışla 167,4'e geriledi. Endeks, ağustos ayında 177,3 düzeyindeydi.



Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE'yi son üç aya ilişkin iş durumu ve hizmetlere olan talep azalış yönünde etkiledi. Gelecek üç aya yönelik hizmet talebi beklentisinin ise endeks üzerindeki etkisi artış yönünde oldu.








Etiketler: Finansal  Hizmetler  Güven  Endeksi  Azaldı    haber

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