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Finans Uzmanından Türk Yatırımcılara Sanal Para Uyarısı
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Finans Uzmanından Türk Yatırımcılara Sanal Para Uyarısı

FİNANS UZMANINDAN TÜRK YATIRIMCILARA SANAL PARA UYARISI

Strateji ve finans Uzmanı Ali Serim, Türk yatırımcıları kripto paralara karşı uyararak "Otoriteler 2009-2014 yılları arasında işlem gören Bitcoin'lerin üçte birinin çalındığını ifade ediyorlar" dedi.

Tarih : 05 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : Finans Uzmanından Türk Yatırımcılara Sanal Para Uyarısı(6/10)2

Strateji ve finans Uzmanı Ali Serim, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Japonya'da meydana gelen bir skandal bir kere daha milletimizi uyarma ihtiyacı hissetmeme sebep oldu. Bu sefer konu olan kripto para birimi Japon yatırımcısının rağbet ettiği XEM. Binlerce kişi madur zira hackerlar tam 500 milyon dolar değerindeki kripto para XEM hırsızlığı yaptı. Kendi para birimiyle konuşursak 523 milyon XEM ortadan kayboldu. Otoriteler 2009-2014 yılları arasında işlem gören Bitcoin'lerin üçte birinin de hacklendiğini yani çalındığını ifade ediyorlar" dedi.

TÜM KRİPTO PARALAR OLUMSUZ ETKİLENECEK

Dünya kripto para işlemlerinin yüzde 40 gibi önemli bir bölümünün Japon yatırımcıların yaptığını belirten Serim, "Bu durum tüm kripto para birimlerinin değerini kötü şekilde etkileyecektir. Olay Coincheck dijital para cüzdanlarının güvenli olmadığını gözler önüne serdi. Blockchain teknolojisi hırsızın yaptığı işlemleri bir noktaya kadar takip etmeye izin veriyor ama onun da bir sınırı var. XEM yatırımcısına 2017 Ocak ayından bugüne yüzde 10 bin para kazandırmıştı. Bu hırsızlıktan 260 bin kişinin mağdur olduğu düşünülüyor. Piyasada yaklaşık 5 milyar dolarlık XEM vardı fakat doğal olarak bu skandaldan etkilenerek değer kaybetti. XEM'in yaratıcısı olan NEM Vakfı çalınan kripto paralara seri numarası atadığını ve kullanılması durumunda haberdar olma ihtimali olduğunu açıklasada kimse tatmin olmadı" ifadelerini kullandı.

RİSKLİ YATIRIMLAR YAPMAYIN!

Türk yatırımcısını dünyayı kasıp kavuran bu furyadan uzak durmaya davet ettiğini ifade eden Serim, "Getirisi ne olursa olsun Merkezi Finansal Otoritelerin kontrolü devreye girmeden pişman olacağınız riskli yatırımlar yapmayın" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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