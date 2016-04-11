Twitter'ın finansal açmazları giderek büyüyor ve analistler, Twitter'da durumun düşünülen de kötü olduğu yönünde uyarılar yapıyor.



Twitter'ın finansal açmazları giderek büyüyor ve analistler, Twitter'da durumun düşünülen de kötü olduğu yönünde uyarılar yapıyor.



Morgan Stanley analisti Brian Nowak'ın yayınladığı nota göre Twitter'ın hisse senetlerinin sene sonunda 18 dolara yükseleceği beklentisi gerçekçi değil. Aksine Morgan Stanley, şu anda 16.8 dolar düzeyinde olan hisse fiyatlarının sene sonunda 16 dolar olmasını bekliyor.



2015'in son çeyreği için yapılan bir araştırmada, mobil kullanıcıların hangi uygulamada her gün ne kadar zamanlarını geçirdiğine dair yapılan ölçümde ABD'li mobil kullanıcıların Twitter'a günde 2,7 dakika ayırması, servisin ne kadar kötü durumda olduğunu ortaya koyuyor. Aynı araştırmada Pinterest için 4 dakika, YouTube için 8 dakika, Facebook içinse 40 dakika sonucuna ulaşıldı.



Twitter'ın giderek daha az kullanılıyor olması, reklam gelirlerinin düşeceği anlamına geliyor. Bu da hisse senedi fiyatlarının daha da düşeceğini gösteriyor.



