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financial times: hdp, erdoğan ile pkk arasında sıkıştı

FİNANCİAL TİMES: HDP, ERDOĞAN İLE PKK ARASINDA SIKIŞTI

Financial Times gazetesi, 'Şiddet tırmanırken, Kürt partisi her taraftan kuşatıldı' başlıklı haber analizinde, HDP'nin 'inatçı Erdoğan'la yasadışı militanların arasında kaldığını' yazdı.

Tarih : 11 Eylül 2015, 11:24
Puan Ver : Financial Times: Hdp, Erdoğan İle Pkk Arasında Sıkıştı(10/10)12


BBC'nin derlediği yazıda gazete, aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu HDP'li milletvekillerinin Cizre kırsalında polis tarafından durdurulduğunu belirterek “Manzara üç ay önceki seçimlerde kalıpları yıkan ancak şimdi devlet ile militanlar arasında sıkışan HDP'nin yaşadıklarını özetliyor. Partinin eş başkanı, bazı milletvekilleriyle, polis tarafından kuşatılan çorak bir bayırda saatlerce mahsur kaldı” dedi.



Haberden satırbaşları şöyle:



“Bundan 12 saat önce savcılık Türk devletine ve Erdoğan'a hakaret ettiği ve bir terör örgütü için propaganda yaptığı gerekçesiyle Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Bu suçlamalarla Demirtaş 19 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



Bu, Haziran'daki seçimlerde parlamentoda önemli bir temsil hakkı kazanan ve AKP'yi 2002'den beri elinde tuttuğu meclis çoğunluğundan eden parti için ağır bir darbe oldu. Eğer parti 1 Kasım'daki erken seçimlerde halk desteğini koruyabilirse, Erdoğan'ın Türkiye'nin tartışmasız lideri olduğu günlerin sonu gelir.








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