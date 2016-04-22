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final gelirse muslera yok

FİNAL GELİRSE MUSLERA YOK

Yarı finalin ilk ayağında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek Türkiye Kupası finali yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ı Copa America korkusu sardı

Tarih : 22 Nisan 2016, 12:07
Puan Ver : Final Gelirse Muslera Yok(8/10)5




Yarı finalin ilk ayağında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek Türkiye Kupası finali yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ı Copa America korkusu sardı



Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Türkiye Kupası yarı finalinin ikinci ayağını İstanbul'da oynayacak. Final yolunda dev bir adım atan Aslan'ı 26 Mayıs'ta kupanın sahibini tayin edecek karşılaşma öncesi yabancı milli futbolcuları endişelendiriyor. FIFA talimatları; "Kulüpler, kıta şampiyonaları için futbolcularını turnuvanın başlama tarihinden bir önceki haftanın Pazartesi günü milli takımlarına göndermek zorunda" diyor. Copa America 3 Haziran'da başlıyor. Dolayısıyla turnuvaya katılacak milli takımlarda oynayacak futbolcular, en geç 23 Mayıs'ta kulüplerinden ayrılabiliyor.



YOĞUN DİPLOMASİ BAŞLADI

Galatasaray, kupa finaline adını yazdırırsa ve Muslera milli davet alırsa sarı-kırmızılı takım 26 Mayıs'ta kalesini emin ellere teslim edemeyecek. Bu durumun önüne geçmek isteyen Galatasaray yönetimi, Uruguay Futbol Federasyonu'na şu başvuruyu yaptı: "Muslera geçen sezon da Copa America nedeniyle kupa finalinde oynayamadı. Bu sezon için izin vermenizi rica ediyoruz." Galatasaray'a gelecek yanıt merak konusu.

 








Etiketler: Final  Gelirse  Muslera  Yok    haber

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