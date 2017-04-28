

Daha önce bilet alan ancak takımlarının elenmesi ya da başka sebeplerle Sinan Erdem Salonu'ndaki Final-Four'u izlemekten vazgeçen seyircilerin, ikinci el satışların yapıldığı 'viagogo' adlı resmi sitede verdiği fiyatlar dudak uçuklatıyor.



Biletini satışa çıkaran bir kullanıcı, literatürde 'courtside' (saha içi) olarak geçen ve sahanın tam ortasına denk gelen 1 tek biletine tam 750 bin TL fiyat biçti. Biletin ilk etapta 674 bin 395 TL'ye satışa konduğu ancak rakamın 750 bin TL'ye çıktığı gözlendi.



Bilindiği gibi Final-Four biletleri ilk satışa çıktığında saha içinde en pahalı bilet 5 bin TL'ye denk geliyordu. Sitede ikinci kategoride bulunan 104 numaralı tribün için biletlerini satışa çıkaran bir başka kullanıcı, elindeki 4 bilete 680 bin TL fiyat biçti.







kaynak:sabah