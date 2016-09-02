Final Fantasy 15'in Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation satış tarihinin Ağustos ortası olması beklenirken, yapım Kasım ayına ertelenmişti. Maalesef son haberler, pek de hayırlı değil.



Final Fantasy 15'in Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation satış tarihinin Ağustos ortası olması beklenirken, yapım Kasım ayına ertelenmişti. Maalesef son haberler, pek de hayırlı değil.







Japon oyun devi Square Enix, Final Fantasy serisiyle tüm dünyada kendini ispatlamış bir şirket. Ne var ki Final Fantasy 15 hakkında belirsizlikler sürüyor. Şirket, resmi Twitter'dan yaptığı açıklama ile FF 15'in, bazı teknik nedenler dolayısıyla, Ağustos yerine Kasım ayında satışa sunulacağını duyurmuştu.



Ancak yapımcının tepe yönetiminde bulunan ve Final Fantasy 15 baş yapımcısı konumundaki, muğlak bir açıklamada bulundu.



Hajime Tabata, gecikmelerin nedenini açıklarken, başka gecikmeler olabileceğini de ima etti. En azından Gamespot'a verilen demeçten biz, bu anlamı çıkardık.



Hajime Tabata, “Oyunun piyasaya sürülüş tarihini Ağustos-Eylül sürecinden, Kasım'a çekmek için haklı sebeplerimiz vardı. Oyunda sayısız bug mevcut. Amacımız, Final Fantasy XV'nin 30 FPS hızında çalışması. Bahsi geçen bug'lar nedeniyle bu tür bir değere ulaşmamız imkansızlığın sınırlarını zorluyor. Square Enix olarak kullanıcıların rahat ve keyifli bir deneyim yaşamasını hedefliyoruz. Söz konusu açıklar, oyun keyfini baltalıyor. Ne yazık ki halen istediğimiz optimizasyonunu elde edemedik. Oyun müdavimlerinin ve sadık müşterilerimizin affına sığınıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Elbette bu açıklama, oyunun Kasım ayında satışta olmayacağını, kesin olarak ifade etmiyor. Ancak zannımızca, bu ifadeler karanlık ve umuttan uzak. FF'nin son halkası, 2017 yılına kalırsa şaşıracağımızı söyleyemeyiz.



Opera tarayıcıda hack krizi!