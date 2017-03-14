Efsanevi seri Final Fantasy yeni oyunu için hazırlıklarını yapıyor. Yapımcı firma Square Enix ise yapığı duyuru bile birlikte oyunun koleksiyoncu sürümünün detaylarını paylaştı. Oldukça yüsek bir fiyata satılacak olan koleksiyon sürümünün detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Efsanevi seri Final Fantasy yeni oyunu için hazırlıklarını yapıyor. Yapımcı firma Square Enix ise yapığı duyuru bile birlikte oyunun koleksiyoncu sürümünün detaylarını paylaştı. Oldukça yüsek bir fiyata satılacak olan koleksiyon sürümünün detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



İlk oyunu 1987 yılında piyasaya çıkan Final Fantasy serisi günümüze kadar pek çok oyun, manga, anime, çizgi film ve oyunla geldi. Son olarak FF XV, 29 Kasım 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.



IGN tarafından yapılan habere göre FF XII The Zodıac Age koleksiyoncu sürümü, Judge Magisters mini figürler, Steelbook, oyun müzikleri, 6 sanat kartı ve arkaplan müziği gibi değerli ve sınırlı sayıdaki pek çok içeriği barındırmakta.



200 dolarlık koleksiyoncu sürümü yerine sadece oyuna sahip olmak isterseniz, 50 dolar ödemeniz gerekmekte.



Playstation Store Şubat Ayı En Çok İndirilenler