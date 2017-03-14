Sabriye Şengül'den Şoke Eden Açıklama
Benzinde Önemli İndirim!
Diplomatik Krizin Kurbanı: İşte Bu İnek!
Suriyelilerin Çadırlarının Yakılmasının Altında Taciz İddiası
Kayseri'de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
Alcatel Pop 4S İnceleme
Plantronics Backbeat 105 İnceleme
Samsung Galaxy A7 2017 İnceleme
Asus Zenfone 3 Max İnceleme
Final Fantasy Xıı Koleksiyonu Versiyonu Duyuruldu!
3D Kalem İle Charizard Çizildi
Japonya Ekonomisinin Robotlara Bağlı Olma Durumu Giderek Artıyor
Tudor Adem'i İstiyor
Serenay Sarıkaya'dan Olay Yaratan Fotoğraf
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlerin Öncelikle…
Bunu Çok Az Kişi Biliyor! İşten Ayrılırsanız...
Kepçe Operatörünün Dikkatsizliği Can Aldı: 1 Ölü
Başkentliler Güne Kar İle Uyandı
Bir Yasak Da Belçika'dan
Abd'de Kar Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edildi

final fantasy xıı koleksiyonu versiyonu duyuruldu!

FİNAL FANTASY XII KOLEKSİYONU VERSİYONU DUYURULDU!

Efsanevi seri Final Fantasy yeni oyunu için hazırlıklarını yapıyor. Yapımcı firma Square Enix ise yapığı duyuru bile birlikte oyunun koleksiyoncu sürümünün detaylarını paylaştı. Oldukça yüsek bir fiyata satılacak olan koleksiyon sürümünün detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 14 Mart 2017, 09:47
Puan Ver : Final Fantasy Xıı Koleksiyonu Versiyonu Duyuruldu!(9/10)9


Efsanevi seri Final Fantasy yeni oyunu için hazırlıklarını yapıyor. Yapımcı firma Square Enix ise yapığı duyuru bile birlikte oyunun koleksiyoncu sürümünün detaylarını paylaştı. Oldukça  yüsek bir fiyata satılacak olan koleksiyon sürümünün detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



İlk oyunu 1987 yılında piyasaya çıkan Final Fantasy serisi günümüze kadar pek çok oyun, manga, anime, çizgi film ve oyunla geldi. Son olarak FF XV, 29  Kasım 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti.



IGN tarafından yapılan habere göre FF XII The Zodıac Age koleksiyoncu sürümü, Judge Magisters mini figürler, Steelbook, oyun müzikleri, 6 sanat kartı ve arkaplan müziği gibi değerli ve sınırlı sayıdaki pek çok içeriği barındırmakta.



200 dolarlık koleksiyoncu sürümü yerine sadece oyuna sahip olmak isterseniz, 50 dolar ödemeniz gerekmekte.



Playstation Store Şubat Ayı En Çok İndirilenler








Etiketler: Final  Fantasy  Xıı  Koleksiyonu  Versiyonu  Duyuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER