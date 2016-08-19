

Dünkü haberimizde (14 Ağustos 2016 – Final Fantasy 15 Ertelendi), yapımcı Square Enix'e yakın kaynaklardan sızan, Final Fantasy 15'in ertelendiğini haberini sizinle paylaşmıştık. Sabah saatlerinde ise şirketten resmi açıklama geldi.



Square Enix'e yakınlıkları ile tanınan pek çok internet sitesi (Başta Kotaku), Final Fantasy 15'nin piyasaya sürülüş tarihinin ertelendiğini iddia etmişti. Ne var ki kimi kaynaklar Kasım sonunu, kimi kaynaklar ise Eylül sonunu işaret ediyordu.



2016 başında, şirketten yapılan açıklamalar Ağustos-Eylül arasındaki bir tarihe vurgu yapıyordu. Maalesef serinin hayranları biraz daha beklemek zorunda.



Efsanevi Rol Yapma Oyunu (RPG) Final Fantasy'nin 15.halkasının 30 Kasım'da raflardaki yerini alacağı, yapımcı Square Enix'in tepedeki isimlerinden Hajime Tabata tarafından duyuruldu.



Hajime Tabata, “Geliştirme takımımıza, oyuna cila atması için ek zaman vermek zorunda kaldık. Oyuna ait çok beklenti var ve Final Fantasy markası bu beklentileri karşılamak zorunda. Ekibe, ben ve bazı çalışma arkadaşlarımın da katıldığını vurgulamak isterim. Yaratıcılık kademesini biraz daha ileri taşımak istiyoruz. Şu ana kadar yapılan şeyler harika ama biz, mükemmelin peşindeyiz. Sizden, alçak gönüllülükle sabrınızı rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Aslında tüm bu süslü sözlerin satır arasına bakarsak, Square Enix'in tepe yönetiminin bazı ögeleri beğenmediğini fark ediyoruz. Öyle ki Hajime Tabata ve ekibi, çalışmaya bizzat dahil olmuş.



Yapım öncelikle Microsoft Xbox One ve Sony PS4 platformlarında satışa sunulacak. PC versiyonunun ise, bir terslik gerçekleşmezse 2017'nin ilk çeyreğinde raflardaki yerini almasını bekliyoruz.



Windows 10'a Hacker'lar Bile Saygı Gösterdi!