O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

final fantasy 15 ertelendi!

FİNAL FANTASY 15 ERTELENDİ!

Oyun dünyasında hayal kırıklığı yaratan bir gelişme yaşandı. En geç Ağustos'un ortasında satışa sunulması beklenen RPG fenomeni Final Fantasy 15, ne yazık ki ertelendi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 09:25
Puan Ver : Final Fantasy 15 Ertelendi!(0/10)


Oyun dünyasında hayal kırıklığı yaratan bir gelişme yaşandı. En geç Ağustos'un ortasında satışa sunulması beklenen RPG fenomeni Final Fantasy 15, ne yazık ki ertelendi.



Square Enix'in efsanevi Role Playing Game (Rol Yapma Oyunu) serisi Final Fantasy son halkası Final Fantasy 15'nin, en geç Ağustos ortasında piyasaya sürüleceği duyurulmuştu. Maalesef şu ana kadar herhangi bir resmi kanaldan haber alamadığımız gibi, Japon Square Enix'e (ve pek çok Japon asıllı firmaya) yakınlığıyla tanınan Kotaku, kötü haberi ağzından kaçırdı.



Kotaku ve diğer pek çok yerel kaynak, yapımın 29 Kasım 2016'da oyun müdavimleriyle buluşacağını iddia etti. Square Enix de, CIA misali, açıklamayı ne doğruladı ne de yalanladı.



Gematsu isimli kaynak ise 30 Eylül 2016 tarihini savunuyor.



İki uzun metrajlı animasyon filminin, bir TV serisinin ve sayısız çizgi romanın ilham kaynağı olan yapım, öncelikle Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One'da satışa sunulacak. PC versiyonunun ise, son gelişmelere bağlık olarak, 2017 yılının ilk çeyreğinde raflarda yerini alması bekleniyor.



Pokemon GO'dan Daimi Yasaklar!








Etiketler: Final  Fantasy  15  Ertelendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER