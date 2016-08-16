Oyun dünyasında hayal kırıklığı yaratan bir gelişme yaşandı. En geç Ağustos'un ortasında satışa sunulması beklenen RPG fenomeni Final Fantasy 15, ne yazık ki ertelendi.



Oyun dünyasında hayal kırıklığı yaratan bir gelişme yaşandı. En geç Ağustos'un ortasında satışa sunulması beklenen RPG fenomeni Final Fantasy 15, ne yazık ki ertelendi.



Square Enix'in efsanevi Role Playing Game (Rol Yapma Oyunu) serisi Final Fantasy son halkası Final Fantasy 15'nin, en geç Ağustos ortasında piyasaya sürüleceği duyurulmuştu. Maalesef şu ana kadar herhangi bir resmi kanaldan haber alamadığımız gibi, Japon Square Enix'e (ve pek çok Japon asıllı firmaya) yakınlığıyla tanınan Kotaku, kötü haberi ağzından kaçırdı.



Kotaku ve diğer pek çok yerel kaynak, yapımın 29 Kasım 2016'da oyun müdavimleriyle buluşacağını iddia etti. Square Enix de, CIA misali, açıklamayı ne doğruladı ne de yalanladı.



Gematsu isimli kaynak ise 30 Eylül 2016 tarihini savunuyor.



İki uzun metrajlı animasyon filminin, bir TV serisinin ve sayısız çizgi romanın ilham kaynağı olan yapım, öncelikle Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One'da satışa sunulacak. PC versiyonunun ise, son gelişmelere bağlık olarak, 2017 yılının ilk çeyreğinde raflarda yerini alması bekleniyor.



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