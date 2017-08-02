Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ele geçirilen sigaraları, terör örgütüne finans sağlayan sigara kaçakçıları ile işbirliği yaparak satmaya çalışan 2'si polis 5 kişi tutuklandı. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı kesintisiz mücadele sürdürdüklerini belirterek, Mardin'de tüm suçlara karşı sıkı bir mücadele çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti.

POLİSTEN POLİSE OPERASYON

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde görevli bazı polis memurlarının ele geçirdikleri kaçak sigaralara adli işlem yapmaları gerekirken sigara kaçakçısı şahıslarla birlikte sattıkları bilgisi üzerine operasyon başlattı.OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda 3 polis ve emniyette görevli 1 teknisyen ile 3 sivil olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.2'Sİ POLİS 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Tamer M. ve Hüseyin G., Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli teknisyen yardımcısı Abdulbaki D., sivil şahıslar Mehmet Reşit K. ve Rıdvan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memuru İ.G. ve sivil şahıs Y.B. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı kesintisiz mücadele sürdürdüklerini belirterek, Mardin'de tüm suçlara karşı sıkı bir mücadele çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada