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Filminde Türk Milletini Aşağılama Suçundan Yargılanan Şahan Gökbakar, Suçsuz Bulundu

FİLMİNDE TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMA SUÇUNDAN YARGILANAN ŞAHAN GÖKBAKAR, SUÇSUZ BULUNDU

Recep İvedik 5 filminde Türk milletini aşağıladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Şahan Gökbakar, suçsuz bulundu. Filmde böyle bir unsura rastlanmadığı için takipsizlik kararı çıktı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Filminde Türk Milletini Aşağılama Suçundan Yargılanan Şahan Gökbakar, Suçsuz Bulundu(6/10)2

'Recep İvedik 5'te Türk milletini aşağıladığı gerekçesiyle Şahan Gökbakar hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Yusuf E. isimli izleyicinin şikayetini değerlendiren savcılık, filmin bu unsurlara hakaret etmediğini belirtip takipsizlik kararı aldı.

AŞAĞILAMADIK TAM TERSİNE BAYRAĞI VE MİLLETİ YÜCELTTİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; filme imzasını atan Şahan Gökbakar'ın ifadesi alındı. Gökbakar verdiği ifadesinde; Recep İvedik 5'in hem yapımcısı, hem oyuncusu olduğunu belirterek filminin Kültür Bakanlığı'nın onayıyla vizyona girdiğini, aksi taktirde bakanlıktan bandrol alamayacağını söyledi. Ünlü komedyen filmde, Türk milletini ve bayrağını kesinlikle aşağılamadığını, tam tersine yücelttiğini düşündüğünü belirtti. Kendisini şikayet eden kişiyi tanımadığını söyleyen Gökbakar; 'Recep İvedik 5'in 8 milyona yakın seyirciye ulaştığını sözlerine ekleyerek neden şikayet edildiğini anlayamadığını, üzerine atılan suçlamaları da kabul etmediğini ifade etti.

DAVADA TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Savcılık da; filmde Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağılama suçunun işlenmediğini kaydetti. Bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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