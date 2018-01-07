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Filmi beğenmeyen Ayça'ya büyük ayıp: IBAN yolla

FİLMİ BEĞENMEYEN AYÇA'YA BÜYÜK AYIP: IBAN YOLLA

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 2016 vizyona girdi. Arif V 2016'yı izleyen Ayça Tekindor, beğenmediğini dile getirince filmin oyuncularından Zafer Algöz'ün sert tepkisiyle karşılaştı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Filmi Beğenmeyen Ayça'ya Büyük Ayıp: Iban Yolla(8/10)4

Arif V 2016 beğenmediğini sosyal medyadan paylaşan Ayça Tekindor'a, filmin başrol oyuncularından Zafer Algöz'den ilginç bir tepki geldi.

AYÇA TEKİNDOR FİLMİ BEĞENMEDİ

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 2016 bugün vizyona girdi. Filmi izleyen Ayça Tekindor, filmi beğenmediğini dile getirdi.

"HAYATIMDA İZLEDİĞİM EN KÖTÜ FİLM"

Ayça Tekindor sosyal medya hesabından Arif V 2016 filmi için; "Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arifv216. Gerçekten şaşırdım" dedi.

ZAFER ALGÖZ'DEN OLAY YANIT

Tekindor'un bu yorumunu gören filmin oyuncularından Zafer Algöz, bir döneme damga vuran 'Yıkılıyo' şarkısının sahibi Ayça Tekindor'a "IBAN'ı gönder paranı geri göndereyim" sözleriyle cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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