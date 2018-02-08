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Filmde rol icabı yarışan isim, gerçek Survivor oldu

FİLMDE ROL İCABI YARIŞAN İSİM, GERÇEK SURVİVOR OLDU

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 4 filminde rol icabı Survivor'a giden oyuncu Gamze Aksu, gerçekten yarışmaya katıldı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Filmde Rol İcabı Yarışan İsim, Gerçek Survivor Oldu(8/10)4

Maldivler'de geçen ' Recep İvedik 4' filminde rol gereği Survivor'a katılarak yarışmacı olan Gamze Aksu, bu kez gerçekten Survivor katılıyor.

GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Filmde güzelliği ile dikkat çeken Gamze Aksu, Survivor gönüllüler takımına dahil oldu. Aksu'yu tanıtımda gören Recep İvedik filminden hemen tanıdı.

GAMZE AKSU KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Firuze Gamze Aksu 3 yaşındayken jimnastiğe başladı. Tam 14 yıl bu sporu devam ettiren Firuze Gamze Aksu, daha sonra kule atlama sporu yapmaya başladı. Modern Dans Bölümü'ne giren güzel oyuncu, sakatlanma yaşayınca Opera Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Sonrasında İzmir'de Paprika Grubu'nu kuran Firuze Gamze Aksu, uzun süre şarkı söyledi. Paprika ile İzmir'de, İstanbul'da ve sahil bölgelerinde konserler verdi. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine konuk oyuncu olarak katılan oyuncu kliplerde ve reklamlarda da rol aldı. Recep İvedik 4 filminde de Ebru karakteriyle ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Maldivler'de geçen 'Recep İvedik 4' filminde rol gereği Survivor'a katılarak yarışmacı olan Gamze Aksu, bu kez gerçekten Survivor katılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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