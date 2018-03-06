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Film gibi hırsızlık! Pistteki uçaktan 5 milyon dolar çaldılar

FİLM GİBİ HIRSIZLIK! PİSTTEKİ UÇAKTAN 5 MİLYON DOLAR ÇALDILAR

Brezilya'nın Viracopos Havaalanı'ndan İsviçre'nin Zürih şehrine gidecek kargo uçağındaki 5 milyon dolar silahlı soyguncular tarafından çalındı.

Tarih : 06 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Film Gibi Hırsızlık! Pistteki Uçaktan 5 Milyon Dolar Çaldılar(9/10)5

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Viracopos Havaalanı'ndan İsviçre'nin Zürih şehrine giden kargo uçağındaki 5 milyon doların silahlı soyguncular tarafından çalındığı bildirildi.

SOYGUNCULAR GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Federal Polis, en az 5 silahlı soyguncunun güvenlik araçlarına benzer bir kamyonetle havaalanına girdiğini açıkladı. Kargo uçağına yükleme yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren silahlı soyguncular, İsviçre'nin Zürih şehrine gönderilmek üzere uçağa yüklenen 5 milyon doları çaldılar.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Viracopos Havaalanı yetkilileri soygun sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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