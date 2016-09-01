FİLİZ AKIN'DAN TARIK AKAN'A DESTEK
Türk sinemasının efsane isimlerinden Tarık Akan'ın 14 ay önce akciğer kanserine yakalandığının ortaya çıkması sevenlerini derinden etkilemişti. Usta sanatçının amansız rahatsızlığı, çok sayıda filmde beraber oynadığı, kansere karşı verdiği mücadeleyi de 2 kez kazanan Filiz Akın'ı da çok üzdü.
Filiz Akın, Uçankuş TV'nin 'İki Kadın Arasında' programına yaptığı açıklamada, "Sinemanın belki de en çok festival kazanan filmlerin başrol oyuncusu, kıymetli arkadaşım Tarık Akan'ın kanser olduğuna dair haberleri üzüntüyle okudum ama ‘İlaç cevap veriyor, iyiyim, merak etmeyin' diyen' arkadaşım; eminim en kısa zaman da iyileşecek, sağlığına kavuşacak. Eminim çünkü tıp daha da ilerledi, tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi bu asrın salgını. Ve de kendi tecrübemden çok samimi söylüyorum; ona gönderdiğimiz içten sevgi ve dua iyileşmesinin önemli bir parçası olacak" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar