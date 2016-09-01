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filiz akın'dan tarık akan'a destek

FİLİZ AKIN'DAN TARIK AKAN'A DESTEK

Türk sinemasının efsane isimlerinden Tarık Akan'ın 14 ay önce akciğer kanserine yakalandığının ortaya çıkması sevenlerini derinden etkilemişti. Usta sanatçının amansız rahatsızlığı, çok sayıda filmde beraber oynadığı, kansere karşı verdiği mücadeleyi de 2 kez kazanan Filiz Akın'ı da çok üzdü.

Tarih : 01 Eylül 2016, 15:15
Puan Ver : Filiz Akın'dan Tarık Akan'a Destek(5/10)5


 



Filiz Akın, Uçankuş TV'nin 'İki Kadın Arasında' programına yaptığı açıklamada, "Sinemanın belki de en çok festival kazanan filmlerin başrol oyuncusu, kıymetli arkadaşım Tarık Akan'ın kanser olduğuna dair haberleri üzüntüyle okudum ama ‘İlaç cevap veriyor, iyiyim, merak etmeyin' diyen' arkadaşım; eminim en kısa zaman da iyileşecek, sağlığına kavuşacak. Eminim çünkü tıp daha da ilerledi, tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi bu asrın salgını. Ve de kendi tecrübemden çok samimi söylüyorum; ona gönderdiğimiz içten sevgi ve dua iyileşmesinin önemli bir parçası olacak" dedi.



 







Etiketler: Filiz  Akın  Dan  Tarık  Akan  A  Destek    haber

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