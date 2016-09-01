





Filiz Akın, Uçankuş TV'nin 'İki Kadın Arasında' programına yaptığı açıklamada, "Sinemanın belki de en çok festival kazanan filmlerin başrol oyuncusu, kıymetli arkadaşım Tarık Akan'ın kanser olduğuna dair haberleri üzüntüyle okudum ama ‘İlaç cevap veriyor, iyiyim, merak etmeyin' diyen' arkadaşım; eminim en kısa zaman da iyileşecek, sağlığına kavuşacak. Eminim çünkü tıp daha da ilerledi, tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi bu asrın salgını. Ve de kendi tecrübemden çok samimi söylüyorum; ona gönderdiğimiz içten sevgi ve dua iyileşmesinin önemli bir parçası olacak" dedi.







