Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından 4 el ateş edilerek öldürüldü. 5 yıldızlı otelde gerçekleşen cinayetin ardından Filiz Aker ise intihar etti.

"YARIM SAAT İŞİM VAR" DEYİP YUKARI ÇIKMIŞ

Olay sonrası gözyaşlarına boğulan Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "İkisi için de çok üzüldüm. Allah Vatan'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle bereber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. 'Yarım saat işim var geleceğim sonra' dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim acaba kendine zarar mı verecek diye. Biz sonra güvenlik aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Herhalde dedim oda kendisine zarar verdi. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış" dedi.

"KAPIYI AÇTIK, VATAN YERDE YATIYORDU"

Dora Ercan Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak'a da şunları anlattı:

Cafedeydik. Oturuyorduk duygusal konuşmalar yapıyordu. 'Çok mutluyum' diyordu. 'Hiç bu kadar mutlu olmadım ama benim mutluluğum seni üzebilir sakın üzülme' falan filan diyordu. 'Bir yarım saat yukarı çıkacağım bir arkadaşımla görüşeceğim' dedi. 10 dakika geçti aradım, 'geliyor musun canım' dedim, 'geliyorum' dedi. Sonra yine zaman geçti aradım telefonu kapalıydı. Otelden de aradım. Yukarı çıktım ,kapıyı çaldım kimse açmıyor. Teyzeme ona 'ulaşamıyorum' dedim. Güvenlik aldık, resepsiyondan. Kapıyı açtırdık. Üst kilitliydi. Kapı açılınca baktık yerde yatıyor Vatan. Kırmızı gömlekli kotlu birini gördük herhalde Vatan'dır bu dedik. Teyzemle Vatan'ın ilişkisi çok daha öncesine dayanıyor, şu anda öyle birşey yoktu. Yeni bir ilişki yoktu. Neden Vatan'la buluştu bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok.Teyzem yıllardır Vatan'a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. Ama o kadar da çok Vatan'a üzülüyorum ki. Eşi hamile miymiş onu da bilmiyorum. Sadece bana 'yarım saat yukarı çıkıyorum' diye diretti. Teyzem uzun zamandır burada kalıyordu. Yaklaşık bir senedir falan. Ben de Ahmet'le evlenince burdan gelin çıktım.

PLATONİK AŞK YAŞIYORMUŞ

Teyzemde tutku halindeydi Vatan'a tutku halindeydi. Vatan'ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze 'saçmalama' derdim. "Karısını boşayacak benimle evlenecek" derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan'a olan aşkını bildiğimden 'odur' dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan'a 10 kat daha üzüldüm. Neredeyse iki aydır teyzem bu otelde kalıyordu.

Kaynak: haberinburada