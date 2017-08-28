Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Filiz Aker'in Yeğeni Dora Ercan Vatan Şaşmaz Cinayetiyle İlgili Şoke Eden Detayları Paylatşı

FİLİZ AKER'İN YEĞENİ DORA ERCAN VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİYLE İLGİLİ ŞOKE EDEN DETAYLARI PAYLATŞI

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, teyzesinin Vatan Şaşmaz'a platonik aşk yaşadığını söyleyip, "Teyzem tutku halindeydi." dedi.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Filiz Aker'in Yeğeni Dora Ercan Vatan Şaşmaz Cinayetiyle İlgili Şoke Eden Detayları Paylatşı(8/10)4

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından 4 el ateş edilerek öldürüldü. 5 yıldızlı otelde gerçekleşen cinayetin ardından Filiz Aker ise intihar etti.

"YARIM SAAT İŞİM VAR" DEYİP YUKARI ÇIKMIŞ

Olay sonrası gözyaşlarına boğulan Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan, "İkisi için de çok üzüldüm. Allah Vatan'ın ailesine sabır versin. Biz zaten burada eşimle bereber oturuyorduk. O da bizimleydi. Yukarı çıktı. 'Yarım saat işim var geleceğim sonra' dedi. Sonra aradım telefonu kapalı. Zaten duygusal konuşmalar da yapıyordu. Dedim acaba kendine zarar mı verecek diye. Biz sonra güvenlik aldık yanımıza yukarı çıktık. Sonra Vatan'ın yerde cenazesini gördüm. Kapı kapalıydı. Herhalde dedim oda kendisine zarar verdi. Arkadaşım gelecek dediği kişi Vatanmış" dedi.

"KAPIYI AÇTIK, VATAN YERDE YATIYORDU"

Dora Ercan Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak'a da şunları anlattı:

Cafedeydik. Oturuyorduk duygusal konuşmalar yapıyordu. 'Çok mutluyum' diyordu. 'Hiç bu kadar mutlu olmadım ama benim mutluluğum seni üzebilir sakın üzülme' falan filan diyordu. 'Bir yarım saat yukarı çıkacağım bir arkadaşımla görüşeceğim' dedi. 10 dakika geçti aradım, 'geliyor musun canım' dedim, 'geliyorum' dedi. Sonra yine zaman geçti aradım telefonu kapalıydı. Otelden de aradım. Yukarı çıktım ,kapıyı çaldım kimse açmıyor. Teyzeme ona 'ulaşamıyorum' dedim. Güvenlik aldık, resepsiyondan. Kapıyı açtırdık. Üst kilitliydi. Kapı açılınca baktık yerde yatıyor Vatan. Kırmızı gömlekli kotlu birini gördük herhalde Vatan'dır bu dedik. Teyzemle Vatan'ın ilişkisi çok daha öncesine dayanıyor, şu anda öyle birşey yoktu. Yeni bir ilişki yoktu. Neden Vatan'la buluştu bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok.Teyzem yıllardır Vatan'a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. Ama o kadar da çok Vatan'a üzülüyorum ki. Eşi hamile miymiş onu da bilmiyorum. Sadece bana 'yarım saat yukarı çıkıyorum' diye diretti. Teyzem uzun zamandır burada kalıyordu. Yaklaşık bir senedir falan. Ben de Ahmet'le evlenince burdan gelin çıktım.

PLATONİK AŞK YAŞIYORMUŞ

Teyzemde tutku halindeydi Vatan'a tutku halindeydi. Vatan'ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze 'saçmalama' derdim. "Karısını boşayacak benimle evlenecek" derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan'a olan aşkını bildiğimden 'odur' dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan'a 10 kat daha üzüldüm. Neredeyse iki aydır teyzem bu otelde kalıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Filiz  Aker  İn  Yeğeni    Dora  Ercan  Vatan  Şaşmaz  Cinayetiyle  İlgili  
Şoke  Eden  Detayları  Paylatşı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER