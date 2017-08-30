Pazar gecesi Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde soruşturma genişletiliyor. Cezaevindeki abinin iddialarının ardından harekete geçildi. Vatan Şaşmaz'ın annesi ve eski eşinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Türkiye'yi sarsan Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Olayı her yönüyle inceleyen emniyet güçleri Vatan Şaşmaz'ın annesi ve eski eşinin ifadelerinin alınmasına karar verdi. Ünlü sunucunun annesi ve eski eşinin ifadelerinin önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor. Eski manken Filiz Aker'in abisinin iddialarının ardından harekete geçildiği öğrenildi.

FİLİZ AKER'İN AĞABEYİ NE DEMİŞTİ?

Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, '11 yıl önce tanıştılar. Vatan ilk eşiyle ABD'de Filiz'e misafir oldu. Ev almak için 130 bin dolar aldı, ödemedi. Vatan onun adına Forex'te para yatırıyordu. 2.5 milyon doları gitti' demişti.

"PARASINI YEDİLER"

"Kardeşimin parasını yediler. Dolandırdılar" iddiasında bulunan Sümer Bayer, "1.5 aydır otelde kalıyordu. Cezaevinden çıkınca 2 gün birlikte zaman geçirdik. Beni Boğaz'da yemeğe götürdü. Morali iyiydi. Cuma günü İzmir'e ailemin yanına geldim. Olay günü de saat 16.17'de beni aradı. 'Ben bugün Hollanda'ya gideceğim. Yarın seni ararım' dedi. Sonrasında ağabeyim aradı ve 'Filiz, Vatan Şaşmaz'ı öldürmüş' dedi. Ablamı ruh hastası ve takıntılı bir âşık gibi gösteriyorlar. Özellikle de öz yeğeni olan Dora Ercan. Kardeşim aklı başında ve psikolojik sorunları olmayan biridir. Olayın nedeni Filiz'in parasını alamamasıdır." dedi.

BİR HAFTA ÖNCE DE GİTMİŞ

Kardeşiyle Vatan Şaşmaz'ın 11 yıl öncesinden tanıştıklarını söyleyen Bayer, şöyle devam etti:

"Vatan Şaşmaz ilk eşiyle ABD'ye gidip Filiz'e misafir oldu. Vatan orada ev almak istemiş. Filiz'den 130 bin dolar borç aldı. Ama ödemedi. Sonrasında bir arkadaşı da onu Vatan Şaşmaz ile birlikte banka müdürüyle tanıştırdı. FOREX'e para yatırıyor. Onun adına işlemleri yapıyorlar. 2.5 milyon dolar parası gitti. Etiler'deki bir ev ile villasını, Miami'deki evini sattı. Vatan'dan parasını istiyordu. Vatan Şaşmaz, 21 Ağustos'ta yine otele gelmiş. Kayıtlarda vardır. Filiz bana bunu anlattı. Bu görüşmede Vatan, '130 bin doları hemen veremem. Ödeyebileceğim kadarını haftaya getireceğim' demiş. Olay günü de parayı getirecek diye beklemiş onu. Aralarında ne tartışma çıktı da kardeşim böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Psikolojik rahatsızlığı olan birine devlet silah ruhsatı verir mi? Olayın arkasındaki gerçek kardeşimin dolandırılmış olmasıdır."

Kaynak: haberinburada