Beşiktaş'ta kaldığı otelde Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, olaydan iki gün önce kardeşiyle aynı odada iki gün geçirdi. Cezaevinden izinli çıkan ağabey Filiz Aker'in morgdaki cesedini görmek için dün Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü morguna gitti.

Gazete Habertürk'ten Şefik Dinç'in haberine göre Filiz Aker'i son bir kez daha gören ağabey, kardeşinin psikolojik rahatsızlığının olmadığını belirtirken, son sohbetlerini şöyle anlattı:

21 AĞUSTOS'TA OTELDE BULUŞMUŞLAR

"Saplantılı aşk olayı değil. Vatan Şaşmaz masum değil. Filiz o gün bana Şaşmaz'ın 21 Ağustos'ta otele geldiğini anlattı. Filiz 'Bana kumpas kurup paramı batırdınız. Sana verdiğim 130 bin doları istiyorum' demiş.

"21 AĞUSTOS'TA DA SİLAHI ÇANTASINDAYMIŞ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ"

Vatan da 20 Eylül'de bir kısmını ödeyeceğini söylemiş. Filiz o görüşme sırasında silahının çantasında olduğunu, bir an için çıkarıp onu vurmak istediğini anlattı. Ama benim cezaevinden izine geleceğimi bildiği için vazgeçtiğini söyledi. Filiz cezaevinde yatmayı göze alamadığı için intihar etti" dedi.

AĞABEY İŞARET ETTİ: SEVİLAY ÖZTÜRK ÇIKIP GERÇEKLERİ ANLATSIN

Filiz Aker'in parasını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişilerden birinin Sevilay Öztürk olduğunu belirten ağabey Sümer Bayer, "Sevilay Öztürk çıkıp gerçekleri anlatsın. Etiler'de daire, Tuzla'da villa ve ABD'deki 3 evini satmıştı. Sevilay'ı manevi evladı olarak görüyordu. ABD'de okuttu. Ama bu kumpasın içinde onun da olduğunu düşünüyordu" dedi.

Kaynak: haberinburada