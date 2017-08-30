Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

FİLİZ AKER'İN AĞABEYİ: KARDEŞİM VATAN'I 21 AĞUSTOS'TA OTELDE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ


Filiz Aker'in Ağabeyi: Kardeşim Vatan'ı 21 Ağustos'ta Otelde Öldürmek İstemiş
Tarih : 30 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Filiz Aker'in Ağabeyi: Kardeşim Vatan'ı 21 Ağustos'ta Otelde Öldürmek İstemiş(10/10)6

Beşiktaş'ta kaldığı otelde Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, olaydan iki gün önce kardeşiyle aynı odada iki gün geçirdi. Cezaevinden izinli çıkan ağabey Filiz Aker'in morgdaki cesedini görmek için dün Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü morguna gitti.

Gazete Habertürk'ten Şefik Dinç'in haberine göre Filiz Aker'i son bir kez daha gören ağabey, kardeşinin psikolojik rahatsızlığının olmadığını belirtirken, son sohbetlerini şöyle anlattı:

21 AĞUSTOS'TA OTELDE BULUŞMUŞLAR

"Saplantılı aşk olayı değil. Vatan Şaşmaz masum değil. Filiz o gün bana Şaşmaz'ın 21 Ağustos'ta otele geldiğini anlattı. Filiz 'Bana kumpas kurup paramı batırdınız. Sana verdiğim 130 bin doları istiyorum' demiş.

"21 AĞUSTOS'TA DA SİLAHI ÇANTASINDAYMIŞ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ"

Vatan da 20 Eylül'de bir kısmını ödeyeceğini söylemiş. Filiz o görüşme sırasında silahının çantasında olduğunu, bir an için çıkarıp onu vurmak istediğini anlattı. Ama benim cezaevinden izine geleceğimi bildiği için vazgeçtiğini söyledi. Filiz cezaevinde yatmayı göze alamadığı için intihar etti" dedi.

AĞABEY İŞARET ETTİ: SEVİLAY ÖZTÜRK ÇIKIP GERÇEKLERİ ANLATSIN

Filiz Aker'in parasını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişilerden birinin Sevilay Öztürk olduğunu belirten ağabey Sümer Bayer, "Sevilay Öztürk çıkıp gerçekleri anlatsın. Etiler'de daire, Tuzla'da villa ve ABD'deki 3 evini satmıştı. Sevilay'ı manevi evladı olarak görüyordu. ABD'de okuttu. Ama bu kumpasın içinde onun da olduğunu düşünüyordu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Filiz  Aker  İn  Ağabeyi  Kardeşim  Vatan  I  21  Ağustos  Ta  Otelde  
Öldürmek  İstemiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER