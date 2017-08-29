Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından da intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dilek Bayer, halasının Vatan Şaşmaz'dan çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından da intihar eden Filiz Aker'in yeğeni Dilek Bayer, Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuştu. Bayer, halasının Vatan Şaşmaz'dan çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

"DUYGUSAL ANLAMDA CANINI YAKTI"

İşte Dilek Bayer'in konuyla ilgili sözleri:

O güçlü bir kadındı bir şeyleri hazmedemedi. Vatan'la ilişkisi vardı tabii, büyük aşk yaşadılar. Emel Sayın'ın yeğeniyle birlikteyken çok güzel bir ilişkisi vardı. Ya canını yaktı onun duygusal anlamda bilmiyorum. Son dönemde halamı hep arar sorardı.

"VATAN'DAN ÇOCUK YAPMAK İSTİYORDU"

Gerçek ismi Fatoş Bayer'di. Bekliyordum böyle birşey yapacağını ama bu şekilde beklemiyordum. Silahlı ruhsatlıydı. Halam planlı bir kadındı her şeyin organizasyonunu önceden yapardı. Halam zaten Vatan'dan çocuk yapmak istiyordu ama hamile kalamamıştı. Doktoru hamile kalamayacağını söylemiş.

"ÇOK POLİTİK BİR KADINDIR"

Güzel bir ilişki yaşadılar, halam bunu hazmedemedi. Çok politik bir kadındır kimseyle arasını bozmaz. Geldi bence 'Aaaa hadi canım benim görüşürüz' dedi Vatan arkasını döndü o da arkasından sıktı. Demiştir 'Sen beni sırtımdan vurdun ben de seni sırtından vuracağım'. Aile içinde otorite ondaydı, patron oydu.

Kaynak: haberinburada