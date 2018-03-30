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Filistinli Mazlumların Sesi Yine Türkiye Oldu! Beştepe'den Bm'ye Çağrı
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FİLİSTİNLİ MAZLUMLARIN SESİ YİNE TÜRKİYE OLDU! BEŞTEPE'DEN BM'YE ÇAĞRI


Filistinli mazlumların sesi yine Türkiye oldu! Beştepe'den BM'ye çağrı
Tarih : 30 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Filistinli Mazlumların Sesi Yine Türkiye Oldu! Beştepe'den Bm'ye Çağrı(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin 12 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısını en sert biçimde kınadıklarını açıkladı.

"EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ"

Filistin'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:

Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz.

"ŞİDDET DERHAL SONA ERMELİDİR"

Bölgede yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddet, derhal sona ermelidir.

"BM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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