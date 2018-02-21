FİLİSTİN'İN BARIŞ ÇAĞRISINA ABD'DEN YANIT: PEŞİNİZDEN KOŞMAYACAĞIZ!
Filistin lideri Abbas'ın barış çağrısına yanıt veren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Müzakerecilerimiz arkamda oturuyor. Konuşmaya hazırlar ama peşinizden koşmayacağız, seçim sizin." dedi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "ABD'nin barış görüşmelerinde rolünü reddetmeyi, BM gibi uluslararası platformlarda İsrail'i cezalandırmaya yönelik önlem arayışını seçebilirsiniz ancak bunlar sizi hiçbir yere götürmeyecek. Öfkenizi bir kenara bırakıp bizimle hareket edip Filistinlilerin hayatlarını iyileştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip müzakere edilmiş bir uzlaşma yolunu seçebilirsiniz." dedi.
BM'Yİ "TARAFLI VE ORANTISIZ" OLMAKLA ELEŞTİRDİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ettiği toplantıya Haley ile beraber ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Ortadoğu Özel Danışmanı Jared Kushner de katıldı.
Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada BM'yi, İsrail konusunda "taraflı ve orantısız" olmakla eleştirdi.
İsrail-Filistin sorunu nedeniyle her iki tarafta da çok sayıda kişinin acı çektiğini belirten Haley, Gazze'de "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Hamas yönetimi altında yaşayan Filistinlilerin korkunç şartlar altında bulunduğunu bildirdi.
PEŞİNİZDEN KOŞMAYACAĞIZ, SEÇİM SİZİN
ABD yönetiminin Filistin halkına karşı olmadığını kaydeden Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filistin halkının çektiği acıların farkındayız. ABD, barış için bugün burada Filistin yönetimine elini uzatıyor... ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından mutsuz oldunuz. Bu bu kararı sevmek ya da kabul etmek zorunda değilsiniz ama şunu bilmelisiniz ki bu karar değişmeyecek. ABD'nin barış görüşmelerinde rolünü reddetmeyi, BM gibi uluslararası platformlarda İsrail'i cezalandırmaya yönelik önlem arayışını seçebilirsiniz ancak bunlar sizi hiçbir yere götürmeyecek. Öfkenizi bir kenara bırakıp, bizimle hareket edip Filistinlilerin hayatlarını iyileştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip müzakere edilmiş bir uzlaşma yolunu seçebilirsiniz...Müzakerecilerimiz arkamda oturuyor. Konuşmaya hazırlar ama peşinizden koşmayacağız, seçim sizin Sayın Abbas."
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise sorunun İsrail ve Filistin arasında "doğrudan müzakereler" yapılmasıyla çözülebileceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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