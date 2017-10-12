Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Ecevit Fotoğrafıyla Vurdu: El Pençe Divan Duran Türkiye Yok
Apple'ın Yeni Modelleri Türkiye'de 20 Ekim'de Siparişe Çıkacak
Alanyaspor'un Golcüsü Love, Lucescu'ya Çattı: Doğru Yere Bakarsanız Oyuncu Bulursunuz
2 Bin 200 Komiser Yardımcısı Alınacak
Erdoğan Kendini Bilmez Büyükelçi Deyip Abd'ye Çattı: Size Muhtaç Değiliz
Ünlü Tenisçi Djokovic, Sırbistan'da Restoran Açtı: Parası Olmayanlara Yemek Bedava
Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı
Erdoğan'dan Bakana Talimat: Sig Sauer Silahı Emniyet Teşkilatımızda Kullanılmayacak
Kız Kaçırma Kavgası! Hastanede Çatışma Çıktı: 1 Polis Şehit, 1 Şüpheli Ağır Yaralı
Vietnam'da Sel Evleri Önüne Katıp Sürükledi: 37 Ölü, 40 Kayıp
Fetö'ye Finans Sağlamaya Devam Eden 3 Şirkete Tekrar Kayyum Atandı
Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı
Dünyaevine Girmeye Hazırlanan Mehmet Ali Şahin'in Nişan Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistem: Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
Galatasaray, Modrici Buldu! İmzayı Attı
Burak Yılmaz, Akhisar Maçında Oynarsa Trabzonspor'la 100. Maçına Çıkacak
Üç Büyüklerin Borcu 4,1 Milyar Lirayı Geçti
Krizin Merkezindeki İsmin Avukatıyla Görüştürülmediği İddiasını Hükümet Yalanladı: Engel Yok, Görüşebilir
Yeni Üniversite Sınavında 15 Dakika Mağdurları Olmayacak
Beşiktaş'ta Caner - Talisca Kavgası Mutlu Sonla Bitti

Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı

FİLİSTİN'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! HAMAS VE EL FETİH UZLAŞMAYA VARDI

Filistin'de yeni bir dönemin meşalesi yakıldı. Aynı hedef için iki farklı koldan mücadele veren El Fetih ve Hamas Mısır görüşmelerinde uzlaşmaya vardı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Filistin'de Yeni Dönem Başlıyor! Hamas Ve El Fetih Uzlaşmaya Vardı(7/10)3

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Filistin  De  Yeni  Dönem  Başlıyor  Hamas  Ve  El  Fetih  Uzlaşmaya  Vardı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER