FİLİSTİN'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! HAMAS VE EL FETİH UZLAŞMAYA VARDI
Filistin'de yeni bir dönemin meşalesi yakıldı. Aynı hedef için iki farklı koldan mücadele veren El Fetih ve Hamas Mısır görüşmelerinde uzlaşmaya vardı.
Kaynak: haberinburada
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