FİLİSTİN RAMAZAN'DA BOŞANMAYI YASAKLADI!
Filistin Şeriat Mahkemesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların açlık ve susuzluk nedeniyle acele ve yanlış kararlar verebileceği gerekçesiyle ülke genelinde boşanmayı yasakladı
Filistin Şeriat Mahkemesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların açlık ve susuzluk nedeniyle acele ve yanlış kararlar verebileceği gerekçesiyle ülke genelinde boşanmayı yasakladı. Söz konusu kararın geçmiş yıllarda yaşanan 'üzücü boşanma davaları' nedeniyle alındığının altını çizen Şeriat Mahkemesi Başkanı Mahmud el-Habbash, "Bunu önceki yıllarda deneyimledik.
Çiftler Ramazan ayı boyunca açlık ve susuzluktan dolayı gergin bir ruh haliyle birçok tartışma yaşadılar. Ani karar aldılar ve sonunda da pişman oldular. Ayrıca ülkemizde sigara tiryakileri çok. Bu kişiler de bağımlılıkları yüzünden agresif olabiliyor. Bu nedenle hakimlerden boşanma davalarını bir ay ertelemelerini talep ettim" diye konuştu.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
- 15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
- Pakistan'da 16 Yaşındaki Genç Kıza İntikam Tecavüzü Emri Verenlere Gözaltı
- Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar