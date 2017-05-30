

Filistin Şeriat Mahkemesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların açlık ve susuzluk nedeniyle acele ve yanlış kararlar verebileceği gerekçesiyle ülke genelinde boşanmayı yasakladı. Söz konusu kararın geçmiş yıllarda yaşanan 'üzücü boşanma davaları' nedeniyle alındığının altını çizen Şeriat Mahkemesi Başkanı Mahmud el-Habbash, "Bunu önceki yıllarda deneyimledik.



Çiftler Ramazan ayı boyunca açlık ve susuzluktan dolayı gergin bir ruh haliyle birçok tartışma yaşadılar. Ani karar aldılar ve sonunda da pişman oldular. Ayrıca ülkemizde sigara tiryakileri çok. Bu kişiler de bağımlılıkları yüzünden agresif olabiliyor. Bu nedenle hakimlerden boşanma davalarını bir ay ertelemelerini talep ettim" diye konuştu.







kaynak:ahaber