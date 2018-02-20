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Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!

Filistin liderinden dünya devlerine çağrı: Bizi tanıyın!

FİLİSTİN LİDERİNDEN DÜNYA DEVLERİNE ÇAĞRI: BİZİ TANIYIN!

Mahmut Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 21:30
Puan Ver : Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!(9/10)5

Mahmut Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıya Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, katıldı.

TEK ÇÖZÜM: ÇOK TARAFLI ULUSLARARASI MEKANİZMA

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının 70 yıldır kendi topraklarında acı çekmeye devam ettiğini söyledi.

BM'yi Filistin sorunun çözümünde başarız olmakla eleştiren ve İsrail'i, kendisini "uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet" olmakla suçlayan Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümünün tek yolununun "çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması" olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIYAN ÜLKELERE ÇAĞRI YAPTI

Filistin'in BM'de üye devlet olarak tanınması çağrısı da yapan Abbas, "Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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