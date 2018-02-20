Mahmut Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

Mahmut Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıya Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, katıldı.

TEK ÇÖZÜM: ÇOK TARAFLI ULUSLARARASI MEKANİZMA

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının 70 yıldır kendi topraklarında acı çekmeye devam ettiğini söyledi.

BM'yi Filistin sorunun çözümünde başarız olmakla eleştiren ve İsrail'i, kendisini "uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet" olmakla suçlayan Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümünün tek yolununun "çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması" olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIYAN ÜLKELERE ÇAĞRI YAPTI

Filistin'in BM'de üye devlet olarak tanınması çağrısı da yapan Abbas, "Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada