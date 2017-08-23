Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 28 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor.

ABBAS, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamada, Abbas'ın 28 Ağustos'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.

MESCİD-İ AKSA GERİLİMİ VE KUDÜS'TEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Kalın, Erdoğan ve Abbas'ın görüşmede Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan son gelişmeler, Filistin barış süreci ve Filistin milli uzlaşı görüşmeleri konularını ele alacağını belirtti.

METAL DEDEKTÖRLER, GERİLİME SEBEP OLMUŞTU

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapıların metal dedektör yerleştirmesi müslümanların tepkisini çekmiş, protestolarda çok sayıda Filistinli müslüman yaralanmıştı. İsrail, dünyadan yapılan bütün çağrılar üzerine dedektörleri kaldırma kararı almıştı.

Kaynak: haberinburada