FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI, TÜRKİYE’YE GELİYOR
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 28 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor.
ABBAS, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamada, Abbas'ın 28 Ağustos'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.
MESCİD-İ AKSA GERİLİMİ VE KUDÜS'TEKİ SON DURUM ELE ALINACAK
Kalın, Erdoğan ve Abbas'ın görüşmede Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yaşanan son gelişmeler, Filistin barış süreci ve Filistin milli uzlaşı görüşmeleri konularını ele alacağını belirtti.
METAL DEDEKTÖRLER, GERİLİME SEBEP OLMUŞTU
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapıların metal dedektör yerleştirmesi müslümanların tepkisini çekmiş, protestolarda çok sayıda Filistinli müslüman yaralanmıştı. İsrail, dünyadan yapılan bütün çağrılar üzerine dedektörleri kaldırma kararı almıştı.
Kaynak: haberinburada
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