Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2017 yılında İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin'in Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyeliği elde etmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 2017 yılında İsrail işgalinin sona ermesi ve Filistin'in Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üyeliği elde etmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.







Abbas, Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla Ramallah'taki başkanlık binasında düzenlenen genişletilmiş toplantıda konuştu.







2017 yılından olumlu yönde beklentileri olduğuna dikkati çeken Abbas, "Filistin'in diplomatik, hukuki ve halk bazındaki enerjisini harekete geçirerek, 2017'yi İsrail işgalinin sona erdiği ve BM'de tam üyeliğin elde edildiği bir yıl yapmak için çalışacağız." dedi.