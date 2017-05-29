FİLİPİNLER'DEKİ DEAŞ KALKIŞMASININ BİLANÇOSU: 100 ÖLÜ
Filipinler'in Mindanao eyaletinde DEAŞ'a bağlı militanların kalkışmasında 16'sı sivil 100 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de ordunun, sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinin kontrolünün büyük ölçüde sağladığı bildirildi.
Filipinler ordusu sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, Marawi'nin sadece küçük bir bölümünün, geçen hafta kentte kalkışma gerçekleştiren DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanlarının kontrolü altında olduğunu açıkladı.
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sıkıyönetim ilan ettiği Marawi'de kontrolün büyük ölçüde sağlandığına işaret eden Padilla, militanlarla ordu mensupları arasındaki çatışmaların altı gündür sürdüğünü bildirdi.
Padilla, kente giren çıkan herkesi kontrol edebildiklerini ve "bu direnişin kalan kırıntılarını" ortadan kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.
kaynak:habertürk
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