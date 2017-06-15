FİLİPİNLER'DE SOKAKLARDA YÜZLERCE ÖLÜ VAR
Filipinler'in Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e bağlı Maute grubuna karşı çatışmalar devam ediyor.
Filipinler'in Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e bağlı Maute grubuna karşı çatışmalar devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre askeri güçlerle terörö örgütü arasındaki çatışmaların yaşandığı alanda yüzlerce ceset var.
Zia Alonto Adiong isimli Filipinli politikacı çevrede kurtarma ve yardım çalışmalarına katılanların 500 ila 1000 arasında ceset gördüklerini söylüyor.
Yaklaşık 3 haftadır düren çatışmalarda Filipin ordusu 206'sı IŞİD'li, 58'i asker ve 26'sı sivil olmak üzere 290 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ancak Filipinli politikacının ifadesine göre durum çok daha ciddi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar