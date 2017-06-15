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filipinler'de sokaklarda yüzlerce ölü var

FİLİPİNLER'DE SOKAKLARDA YÜZLERCE ÖLÜ VAR

Filipinler'in Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e bağlı Maute grubuna karşı çatışmalar devam ediyor.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:00
Puan Ver : Filipinler'de Sokaklarda Yüzlerce Ölü Var(5/10)6


Filipinler'in Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e bağlı Maute grubuna karşı çatışmalar devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre askeri güçlerle terörö örgütü arasındaki çatışmaların yaşandığı alanda yüzlerce ceset var.



Zia Alonto Adiong isimli Filipinli politikacı çevrede kurtarma ve yardım çalışmalarına katılanların 500 ila 1000 arasında ceset gördüklerini söylüyor.



Yaklaşık 3 haftadır düren çatışmalarda Filipin ordusu 206'sı IŞİD'li, 58'i asker ve 26'sı sivil olmak üzere 290 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ancak Filipinli politikacının ifadesine göre durum çok daha ciddi.



 



kaynak:milliyet








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