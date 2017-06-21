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filipinler'de köyü bastılar! 5 kişi rehin alındı

FİLİPİNLER'DE KÖYÜ BASTILAR! 5 KİŞİ REHİN ALINDI

Filipinler Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e bağlı Maute örgütü ile bir aydır çatışma halindeyken bir başka terör örgütü de bir köyü basarak 5 kişiyi rehin aldı. Saldırganlar daha sonra etkisiz hale getirildi.

Tarih : 21 Haziran 2017, 12:38
Puan Ver : Filipinler'de Köyü Bastılar! 5 Kişi Rehin Alındı(6/10)6


Filipinler Ordu Sözcüsü General Restituto Padilla,  Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları üyesi silahlı kişilerin Malagakit köyüne saldırdıklarını, beş kişiyi rehin  aldıklarını söyledi. Padilla, örgüt üyelerinin daha sonra bir okula girerek burada saklandıklarını belirtti.



Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine örgüt üyelerinin geri çekilmeye  başladığını dile getiren Padilla, aldıkları istihbarata göre isyancıların aslında  bölgedeki bir karakolu ve devriye üssünü hedef aldıklarını ifade etti.



Padilla, BİÖS'ün elindeki beş rehineyle ilgili henüz bilgi sahibi  olmadıklarını aktardı.



 



kaynak:milliyet








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