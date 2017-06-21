Filipinler Marawi kentinde terör örgütü IŞİD'e bağlı Maute örgütü ile bir aydır çatışma halindeyken bir başka terör örgütü de bir köyü basarak 5 kişiyi rehin aldı. Saldırganlar daha sonra etkisiz hale getirildi.



Filipinler Ordu Sözcüsü General Restituto Padilla, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları üyesi silahlı kişilerin Malagakit köyüne saldırdıklarını, beş kişiyi rehin aldıklarını söyledi. Padilla, örgüt üyelerinin daha sonra bir okula girerek burada saklandıklarını belirtti.







Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine örgüt üyelerinin geri çekilmeye başladığını dile getiren Padilla, aldıkları istihbarata göre isyancıların aslında bölgedeki bir karakolu ve devriye üssünü hedef aldıklarını ifade etti.







Padilla, BİÖS'ün elindeki beş rehineyle ilgili henüz bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.







kaynak:milliyet