Filipinler'de çekildiği açıklanan görüntülerde 20 saniye kadar bulutların etrafından görülen tanımlanamayan bir cisim, daha sonra ortadan kayboldu. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler UFO söylentilerinin yaşanmasına neden oldu.

UFO PANİĞİ YARATTI

Filipinler'de yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı tarafından çekilen bir videoda, bulutlu bir havada tanımlanamayan bir gök cisminin göründüğü yorumu yapılıyor.

SecureTeam 10 isimli Youtube kanalı tarafından paylaşılan ve çok sayıda izlenme alan video yayımlandıktan sonra UFO paniği yarattı.

BİRDEN HIZLANIP GÖZDEN KAYBOLDU

Görüntüyü çeken kişi, 20 saniye kadar gördüğü cismin birden hızlandığını ve gözden kaybolduğunu iddia etti.

Kaynak: haberinburada