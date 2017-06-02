FİLİPİNLER'DE GAZİNOYA KORKUNÇ SALDIRI!
Filipinler'de Resorts World Manila adlı otel kompleksinin gazino ve kumarhane bölümünde silahlı saldırı gerçekleşti.
Filipinler'de Resorts World Manila adlı otel kompleksinin gazino ve kumarhane bölümünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 36 kişi yaşamını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümünün saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinin ardından çıkan dumandan zehirlendiği bildirildi. Filipinler Devlet Başkanı Sözcüsü olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.
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