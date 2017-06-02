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filipinler'de gazinoya korkunç saldırı!

FİLİPİNLER'DE GAZİNOYA KORKUNÇ SALDIRI!

Filipinler'de Resorts World Manila adlı otel kompleksinin gazino ve kumarhane bölümünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : Filipinler'de Gazinoya Korkunç Saldırı!(8/10)9


Filipinler'de Resorts World Manila adlı otel kompleksinin gazino ve kumarhane bölümünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda 36 kişi yaşamını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümünün saldırganın kumarhane masalarını ateşe vermesinin ardından çıkan dumandan zehirlendiği bildirildi. Filipinler Devlet Başkanı Sözcüsü olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.








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